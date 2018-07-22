В понедельник, 23 июля, в Азербайджане сохранится умеренная температура воздуха, однако в некоторых районах и столице синоптики прогнозируют осадки. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно ясная погода, временами возможна переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами пройдут незначительные осадки. Прогнозируется порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшероне и в столице составит ночью 23-26, днем — 28-32 градуса тепла.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27 градусов тепла. Синоптики предупреждают также об усилении на побережье Абшерона северо-западного ветра.

В регионах республики ожидаются дожди с грозами, местами прогнозируются ливни, выпадет град. Будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем — 28-33 градуса тепла, местами воздух прогреется до 39 градусов. В горах ночью 15-20, днем — 25-30 градусов тепла.

Minval.az