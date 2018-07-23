Сегодня исполняется 25 лет со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана.

Вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. Из 1094 кв. километров территории Агдама захвачено 882 кв. километров, один город и 80 сел. Вынужденными переселенцами стали 128 тысяч человек, 17 тысяч из них — представители старшего поколения.

В результате оккупации Агдамского района Азербайджану был нанесен материальный ущерб в размере 6,179 миллиардов долларов. Урон, нанесенный одному только сельскому хозяйству, оценивается в 992,8 миллионов манатов. В боях за Агдам погибло более шести тысяч человек.

Minval.az