Российским морякам, голодающим в порту Азова на «Риройл-5», перечислены деньги, но они не дошли до них из-за введенных против России санкций, заявил представитель компании Palmali Group, которая владеет судном.

Как сообщалось ранее, 18 июля российские моряки иностранного судна, задержанного в порту Азова, объявили голодовку, требуя выплатить им долги по зарплате.

Судовладелец, турецкая компания Palmali Group, отрицает свою вину в создавшейся ситуации. «Нельзя взваливать ответственность в этом вопросе на Palmali Group, так как со стороны компании заработная плата перечислена. Мы работаем с американскими банками, некоторые из них находятся под санкциями, поэтому возникла подобная проблема. Задержка образовалась именно по этой причине. Зарплата работников упоминаемого корабля перечислена. У нас нет подобных проблем ни в одном из европейских портов. Подобные проблемы возникают в портах России, что связано именно с санкциями, предъявленными банкам», — сказал 20 июля вице-президент компании Рауф Алиев.

Он заявил, что информация о невыплате зарплаты распространялась для того, чтобы скомпрометировать Palmali Group, передает РБК.

На судне «Риройл-5» объявили голодовку четыре моряка, все они граждане России, уточнил один из членов экипажа. По его словам, всего на судне находятся 12 человек, в том числе пять граждан Азербайджана. Остальные — моряки из различных российских регионов, в том числе Ростовской и Астраханской областей, Дагестана, передает ТАСС.

Моряки продолжают нести вахту и следить за оборудованием, несмотря на голодовку, рассказал один из голодающих. «Со мной работодатель не рассчитался вообще, я должен получить 12 тысяч долларов. Некоторым еще давно выплатили часть, им должны заплатить еще пять-шесть тысяч долларов», — процитировал его слова DonDay.

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