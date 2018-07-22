Азербайджанский паспорт занимает 63-е место (для посещения без визы доступна 71 страна) в рейтинге лучших паспортов для путешествий Global Passport Power Rank 2018.

На первом месте паспорт гражданина Сингапура, с которым можно посетить без оформления визы 166 стран, на втором Германия (164 страны). Последнее место занимает Афганистан – 30 стран.

В топ-10 рейтинга Global Passport Power Rank 2018 входят, кроме Сингапура с показателем 166 стран для безвизового въезда, также Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Южная Корея, США. Паспорта граждан этих стран занимают второе место и позволяют посещать 164 из 198 стран мира без виз.

Беларусь находится близко к топ-50 рейтинга – на 55-й позиции с показателем 79 стран для безвизового въезда.

Из стран бывшего СССР, выше всех в рейтинге находятся прибалтийские страны. Литва занимает 6-е место, с паспортом этой страны можно выезжать без визы в 160 стран. Следом идут Эстония и Латвия – 7-е место и 159 стран.

Россия на 36-м месте (115 стран).

Молдова на 39-й позиции, с посещением 112 стран.

Паспорт гражданина Армении – на 66-м месте (для посещения без визы доступны 68 стран), Кыргызстана – 68-е (66 стран), Туркменистана – 76-е (57 стран).

Паспорт Китая дает возможность его гражданам посещать без виз 74 государства мира и находится на 60-м месте в рейтинге.

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