B ходе визита президента Ильхама Алиева во Францию 20 июля были подписаны ряд документов об экономическом сотрудничестве.

Как передает Turan, в частности, подписано приложение к договору об оказании технической помощи ОАО «Азерсу» со стороны SUEZ Group, а также соглашение об управлении водоснабжением в городе Сумгайыт.

Кроме того, подписано Рамочное соглашение между ОАО «Азеркосмос» и Национальным центром космических исследований Франции о сотрудничестве в космической сфере.

Подписан также Меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области гражданской авиации между ЗАО «Азал» и компанией Thales.

«Азал» подписал также договор с Modern Construction Group, компанией Thales об установке радиолокационной системы в бакинском международном аэропорту.

С компанией Thales подписаны также договора об обеспечении кибербезопасности «Азал» и «Азераэронавигации».

Также подписан протокол о намерениях между «Азал» и Thales по созданию брифинговой системы для летных составов.

B ходе переговоров президентов Алиева и Макрона было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, энергетической, экологической, транспортной сферах, в области безопасности, культуры и других отраслях, выражено удовлетворение функционированием в Азербайджане Французского лицея и Азербайджано-Французского университета.

Bо время беседы состоялся обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Евросоюзом.

Было подчеркнуто, что ведущие французские компании заинтересованы в дальнейшем расширении деятельности в Азербайджане.

Алиев отметил, что в рамках данного визита были проведены плодотворные встречи с представителями 11 французских компаний. Эти встречи открывают большие перспективы для экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между азербайджанскими и французскими компаниями подписаны договоры на сумму более 2 миллиардов долларов.

Были обсуждены также вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе, транспорта, космической промышленности, воздушного транспорта, метростроения, военно-технической сфере.

Minval.az