Бакинское транспортное агентство запустило еще две маршрутные линии в Баку, сообщается на официальном сайте ведомства.

Маршрут номер 7А будет ехать от Бакинского международного автовокзального комплекса до станции метро «Ахмедлы», а автобус под номером 7В — от поселка Ени Ясамал, улицы Мухаммеда Хиябани также до станция метро «Ахмедлы».

Пассажироперевозки по маршрутам 7А и 7В, созданным на основе регулярных маршрутов номер 20 и 94, будут осуществляться посредством современных и комфортных автобусов ООО BakuBus.

Оплата за проезд будет осуществляться посредством карты безналичной оплаты проезда BakıKart.

В связи с этим вдоль линии следования обеих маршрутов на восьми пунктах остановки установлены платежные терминалы. Вместе с этим, организовано еще 15 новых пунктов остановки.

Minval.az