В результате интенсивных и неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в связи с совершенными 3 и 10 июля в Гяндже преступлениями задержаны еще 8 человек, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и СГБ, распространенном в субботу.

Согласно информации, 20 июля было установлено, что находящийся в розыске в качестве обвиняемого по соответствующим статьям УК один из активных членов организованной группы, совершившей тяжкие преступления в городе Гянджа, имевший близкие связи с Юнисом Сафаровым ранее судимый Багиров Анар Ислам оглу скрывается на территории поселка Ходжасен Бинагадинского района. Во время операции, проведенной специальной оперативной группой Службы государственной безопасности, А.Багиров оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был убит.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности полного круга совершивших преступления лиц, отмечено в сообщении.

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