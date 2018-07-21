Руководство судоходной компании Palmali Group (головной офис в Стамбуле, Турция) планирует в течение двух недель погасить задолженность по заработной плате моряков четырех судов, находящихся на рейде порта Ростова-на-Дону, сообщил вице-президент компании Рауф Алиев.

«В отношении погашения задолженности по заработной плате плавсоставу на судах «Риройл — 2», «Риройл -3», «Риройл -5» и «Адриатик маринер», находящихся на рейде порта Ростов-на-Дону, компания прилагает все усилия для устранения создавшейся задолженности в ближайшие две недели», — сказал Р.Алиев, слова которого приводит компания.

По его словам, задержка в выплате заработной платы вызвана сложностями со стороны иностранных банков, в связи с глобальными санкциями в отношении Российской Федерации. «Так, выплата заработной платы со стороны компании задерживается по различным причинам иностранным банком на длительный срок, с так называемой проверкой конечного получателя. Компания Palmali имеет возможность незамедлительно закрыть вопрос по заработной плате по приходу вышеуказанных судов в порт Стамбул», — отметил он.

Р.Алиев уже прибыл в Россию для того, чтобы лично решить вопрос с моряками, 23 июля он планирует прилететь в Ростов и встретиться с экипажем корабля.

Minval.az