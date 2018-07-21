В пятницу вечером в нескольких районах Баку были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, это произошло по причинам, не зависящим от ОАО

«В пяти районах Баку – Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Хазарском и Сураханинском районах наблюдались сбои в подаче электроэнергии. Наши сотрудники сразу приступили к устранению проблемы», — отметил Мустафаев.

Подача электроэнергии уже восстановлена в Низаминском и Хатаинском районах, сказал он.

Наши сотрудники восстанавливают подачу электроэнергии и в других районах страны. В ближайшие часы подача электроэнергии там будет восстановлена», — сообщил представитель ОАО.

Minval.az