Четыре человека из числа экипажа судна «Риройл-5» объявили голодовку, сообщает ТАСС.

По данным издания, судно принадлежит турецкой компании, ходит под мальтийским флагом. Моряки утверждают, что турецкое руководство накопило значительные долги по зарплате перед экипажем — общий долг составляет порядка ста тысяч долларов.

Некоторым морякам зарплату не выплачивали уже восемь месяцев. Моряки заявляют о намерении подать иск в суд на турецкую компанию Palmali, которая является владельцем судна.

Из двенадцати членов экипажа судна семеро — граждане России, пятеро — граждане Азербайджана. В голодовке на данный момент участвуют четыре члена экипажа.

Ранее распространялись сведения о том, что голодовку объявили члены экипажей ещё трех судов, принадлежащих этой компании, однако подтверждений этому пока нет.

Minval.az