Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев рассказал «Вестнику Кавказа» об инвестиционном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза.
Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев рассказал «Вестнику Кавказа» об инвестиционном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза.
Дата: 2018/07/20 22:46
Раздел: Азербайджан, Мнения
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