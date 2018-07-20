Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев рассказал «Вестнику Кавказа» об инвестиционном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза.

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