Компания «Coca-Cola» в течение ближайших нескольких лет планирует удвоить продажи в Азербайджане, заявил менеджер компании по Кавказском региону Эдриан Чернаутан.

«Компания Coca-Cola в течение нескольких ближайших лет планирует в 2 раза увеличить объем продаж в Азербайджане. Для этого компания планирует представить на азербайджанский рынок новые продукты Coca-Cola во второй половине текущего года и в следующем году», — сказал Э.Чернаутан, сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

По его словам, итогам 2017 года доходы компании увеличились двузначным показателем. «Мы рассчитываем на рост доходов и в последующие годы. Азербайджан имеет большой потенциал для роста бизнеса нашей компании», — добавил он.

Э.Чернаутан подчеркнул, что Coca-Cola действует в Азербайджане с 1994 года.

За весь период своей деятельности, включая 2017 год, инвестиции компании в экономику Азербайджана, составили $150 млн, налоговые отчисления в госбюджет — $250 млн.

Coca-Cola в настоящее время осуществляет деятельность в 200 странах мира. Портфолио компании включает 4 тыс. напитков.

Minval.az