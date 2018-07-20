Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам по карабахскому урегулированию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы вести переговоры. Я готов к переговорам с президентом Азербайджана. Есть материал для переговоров. Встречи и переговоры очень полезны. Без атмосферы доверия невозможно решить вопрос. Мы готовы приложить усилия, чтобы вопрос был решен», — сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

В то же время, по его словам, «агрессивная риторика Азербайджана непозволительна».

«Необходима атмосфера урегулирования. Мы не делаем шагов, которые бы нарушали эту атмосферу», — цитирует армянского премьера «Интерфакс».

Н.Пашинян также заявил, что исключает возможность какого-либо решения карабахского вопроса, «которое не будет приемлемо для нашего народа». «Без участия Карабаха окончательное решение проблемы невозможно. Это зафиксировано во всех рабочих документах», — отметил он.

Н.Пашинян также сообщил, что на встрече с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном также была обсуждена карабахская проблема. «Не исключаю, что такая встреча может вновь состояться», — сказал он (цитата по Айсору).

Minval.az