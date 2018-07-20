На Шекинском центральном рынке бастуют мясники.

Как передает Turan, причина — введение руководством рынка нового правила об обязательной бойне скота на специально отведенном месте. При этом, за каждую единицу скота с владельцев требуют 4 маната.

Мясники полагают, что удорожание цены мяса может привести к уменьшению спроса и обернется убытками. До сих пор баранину на рынке можно было купить за 7-10 манат за 1 кг., говядину — за 10 манат.

Местные жители опасаются, что забастовка может привести к дефициту мяса и его подоражанию. Население города покупает мясо в основном на рынке, где ежедневно действуют порядка 30-40 торговых точек.

Отметим, что ужесточение правил бойни скота произошло после рейдов представителей Агентства продовольственной безопасности с целью пресечения деятельности незаконных пунктов по забою скота, не отвечающих требованиям продовольственной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

Minval.az