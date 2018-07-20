«Нефтчи» бесславно завершил выступление в Лиге Европы.
В ответном матче в Венгрии против местного «Уйпешта» наш клуб проиграл со счетом 0:4. Таким образом венгры отыграли гостевое поражение 1:3 и вышли в следующую стадию турнира.
«Нефтчи» бесславно завершил выступление в Лиге Европы.
В ответном матче в Венгрии против местного «Уйпешта» наш клуб проиграл со счетом 0:4. Таким образом венгры отыграли гостевое поражение 1:3 и вышли в следующую стадию турнира.
Дата: 2018/07/20 0:50
Раздел: Азербайджан, Спорт
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