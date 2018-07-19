Арбитражный суд Ростовской области включил «Сбербанк» в реестр требований кредиторов ростовской судоходной компании «Палмали», которая входит в турецкую судоходную группу Palmali. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

РБК напоминает, что данные требования банк заявил в июне текущего года. По состоянию на 25 апреля 2018 года (именно тогда в отношении «Палмали» ввели процедуру банкротства) актуальная сумма задолженности в пересчете на рубли составляет 13,002 млрд руб. «Прошу включить в третью очередь удовлетворения требований кредиторов ООО «Палмали» требование ПАО «Сбербанк России» <…> в размере 2,318 млрд руб., <…> 5,747 млрд руб., <…> 3,296 млрд руб., 1,639 млрд руб.», — говорилось в уведомлении о получении требований кредитора на сайте Единого федерального реестра требований о банкротстве.

По версии заявителя, судоходная компания задолжала финансовой организации 13 млрд руб. после того, как не расплатилась по ряду взятых в банке кредитов.

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