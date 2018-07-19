В связи с чрезмерно жаркой погодой Дорожно-патрульная служба полиции Азербайджана совершила крайне необычный рейд.

Водителей легковых машин, автобусов и грузового транспорта останавливали не для того, чтобы предъявить штраф, а чтобы поинтересоваться их общим самочувствием и предложить помощь, пишет 1News.

Водителей информировали о том, что на всех постах ДПС можно бесплатно выпить прохладной воды, умыться, поставить машину в тень, а самим сделать небольшой перерыв на отдых в специально отведенных для этого комнатах.

Причина необычного рейда в том, чтобы удостовериться, что водители в столь жаркие дни не находятся за рулем слишком долгое время, чередуя время в пути с остановками для отдыха.

Дорожная полиция просит всех водителей со всей ответственностью относиться к своей работе и не переутомляться за рулем, поскольку от этого зависит не только их собственное здоровье и благополучие, но жизнь и здоровье пассажиров.

Minval.az