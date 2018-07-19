В четверг по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.
В четверг по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.
Дата: 2018/07/19 19:14
Раздел: Азербайджан, Важно
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