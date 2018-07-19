Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиева считает конструктивной состоявшуюся 11 июля в Брюсселе встречу глав МИД Армении и Азербайджана.

«В целом, встреча была конструктивной. Состоявшаяся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встреча длилась четыре часа. Они обсуждали вопросы повестки и договорились, что переговорный процесс должен продолжаться в этом формате», — заявил в беседе с корреспондентом Aysor.am Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанская сторона позитивно оценивает встречу двух министров.

«Считаем, что субстантивные переговоры должны продолжаться для обеспечения мира и безопасности в регионе», — сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана.

На вопрос, есть ли в ближайшее время возможность встречи глав двух государств, Х.Гаджиев ответил: «Честно говоря, мы пока не можем понять, кто будет вести переговоры на высоком уровне. Мы слышали из президентского аппарата Армении один вариант, а из офиса премьер-министра – другой. А в целом, мы готовы к переговорам на высоком уровне».

По его словам, встреча на высшем уровне не должна быть самоцелью и уже настало время для решения карабахского конфликта.

«Принципиально, такая встреча возможна. Как говорится, мяч на поле армянской стороны и нужно решить, кто будет вести переговоры», — отметил Хикмет Гаджиев.

На вопрос, не ставился ли этот вопрос в ходе встречи министров иностранных дел, Х.Гаджиев дал отрицательный ответ и добавил, что они ждут от армянской стороны определенности относительно этого вопроса.

«Мы ждем конструктивных шагов от новых властей Армении. Мы готовы продолжать переговорный процесс на основе существующего формата и вопросов повестки», — заявил он.

Minval.az