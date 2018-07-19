«Положение с безопасностью пешеходов неудовлетворительное. По поручению главы государства, в этой сфере принимаются необходимые меры».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, анализ проводится в каждом районе столицы, и согласно наблюдениям, строятся объекты, которые захватывают часть тротуаров: «Строятся объекты, выносятся лестницы к ним, устанавливаются рекламные щиты. Иногда видишь, как на светофорном столбе устанавливается дополнительный знак. Все это препятствует движению пешеходов. Такая же ситуация на остановках. На их месте строятся объекты, и люди вынуждены выходить на проезжую часть. Бакинское транспортное агентство принимает меры для решения этих проблем», — отметил В.Керимли.

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