Принц Иордании посетил село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района Азербайджана.

Как сообщает АПА, сегодня председатель Национального комитета Иордании по разминированию и реабилитации, принц Мирад бин Раад аль-Хусейн в сопровождении представителей Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и ANAMA посетил Джоджуг Марджанлы. Его встретили главы ИВ Джабраилского и Физулинского районов.

Гость побеседовал с жителями села Джоджуг Марджанлы, ознакомился с сельской школой, а также встретился с ахундом мечети. Он побывал в гостях у жителя села Огтая Газиева.

Мирад бин Раад аль-Хусейн сказал, что строительные работы в Джоджуг Марджанлы проведены на высоком уровне: «Инфраструктура также организована на высоком уровне. Это достижение государства».

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