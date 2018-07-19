Вокруг трагической истории о девушке, выбросившейся 17 июля с семнадцатого этажа новостройки на территории Ясамальского района Баку, возникло много различных слухов, однако, они оказались безосновательными, заявили Sputnik Азербайджан информированные источники в правоохранительных органах района.

Трагедия произошла в поселке Ени Ясамал во вторник, примерно в девять утра. Велиева Наргиз Ровшан гызы, 2000 года рождения, покончила с собой. В социальных сетях были распространены видеокадры случившегося.

Ранее сообщалось, что не исключается вероятность убийства. Также прошла информация, что жильцы здания рассказывали, что якобы с ночи из квартиры, откуда выпала Велиева, доносился женский плач. По рассказам, было слышно, как разгорелся скандал, потом жильцы дома услышали грохот, а когда посмотрели вниз, увидели лежащее на асфальте тело. Согласно предварительным данным, в квартире девушка находилась не одна.

Однако, в ходе расследования обстоятельств происшедшего выяснилось, что никаких криков и плача из злополучной квартиры не было. Дом, построенный жилищно-строительным кооперативом «Шарур», полностью еще не обжит, и квартира на 17-ом этаже пуста. Кстати, здесь криминалисты обнаружили мобильный телефон и сигареты Велиевой. Отмечается также, что девушка проживала недалеко от этого здания.

Камера видеонаблюдения, установленная в блоке дома, засняла, как Велиева зашла в подъезд одна. Она нетвердо держалась на ногах.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

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