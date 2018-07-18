В Грузии с 1 по 15 августа состоятся учения «Достойный партнер-2018» с привлечением более чем 3 тысяч военнослужащих и техники из тринадцати стран НАТО и государств-партнеров военного блока.

Информацию об этом распространил сайт Минобороны Грузии.

Учения «Достойный партнер» проводятся четвертый год подряд. Сначала они были только грузино-американскими, а затем к ним подключились британцы.

В прошлом году в учениях участвовали уже восемь стран НАТО и партнеров Альянса. Их представляли 2,8 тысячи военных.

На таких учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов, отметили в грузинском военном ведомстве. Техника будет поступать из Германии, где располагается американское командование силами в Европе.

Вместе с Грузией в нынешних учениях примут участие США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.

Minval.az