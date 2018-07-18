Несколько дней тому назад в соцсетях распространилось видео, как группа молодых людей остановила автомобили в тоннеле и стала распивать шампанское и танцевать, заблокировав движение.

Как передает Lent.az, в результате расследования, проведенного в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, была установлена личность этих молодых людей и они были задержаны. В их отношение вынесено решение об административном аресте.

В ходе расследование выяснилось, что эти лица занимаются продажей автомобилей и запчастей.

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