19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 30-34°, в Баку ночью 23-25°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 50-60%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 19 июля температура воды в море составит 26-27 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 27-28 градусов.

19 июля в районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36°, в горах ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.

Minval.az