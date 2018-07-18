В рамках работы по усовершенствованию и повышению прозрачности системы оказания государством адресной социальной помощи для малообеспеченных семей будет упрощена процедура обращения.

Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, на основе соответствующего приказа ведется работа созданной 30 апреля текущего года Рабочей группой. Основной целью проводимой работы является создание более комфортных условий для обращения малообеспеченных семей к государству за социальной помощью.

На первом этапе при составлении электронного обращения за получением социальной помощи уменьшено число требуемых сведений для заполнения «Заявления-декларации». Так, часть требуемой информации (например, информация о доходах семьи, пенсии и пособиях) будет получаться из соответствующей электронной информационной базы.

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