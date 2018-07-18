Представители Государственного комитета по вопросам имущества провели мониторинг использования территорий 20-50-метровой охранной зоны берега Каспийского моря.

Как сообщили 1news.az в Госкомитете, мониторинг охватил 190 пользователей участков земли в Сабунчинском, Хазарском, Сураханском, Хатаинском и Гарадагском районах столицы, а также в городе Сумгайыт.

По итогам рейда в 50 случаях были административно оштрафованы лица, нарушившие законодательство. В Хазарском районе было выявлено ведущееся различными лицами незаконное строительство в охранной зоне, принадлежащей государству. Некоторые охраняемые участки государственной земли обнесены забором и незаконно присвоены. В ходе мониторинга незаконное строительство на таких участках было остановлено.

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