Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции Государственного культурно-исторического и природного заповедника «Янардаг».

Как сообщает официальный сайт главы государства, согласно распоряжению, с целью приведения Государственного культурно-исторического и природного заповедника «Янардаг» в соответствие с современными стандартами и создания современной туристической инфраструктуры на территории этого памятника, из предусмотренного в госбюджете на 2018 год резервного фонда Президента Государственному агентству по туризму будет выделено 1,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.

Minval.az