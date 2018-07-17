В квартире девушка находилась вместе с молодым человеком, который пока не задержан, и поэтому говорить о том, что совершено именно самоубийство, следователи не спешат.

В расследовании по факту смерти в Ясамальском районе Баку 18-летней девушки не исключается вероятность убийства.

Как сообщал ранее Minval.az, 17 июля в поселке Ени Ясамал совершено самоубийство, видеокадры которого были распространены в соцсетях. С 17-го этажа здания, принадлежащего строительной компании ЖСК Şərur, примерно в девять утра бросилась девушка.

По словам жителей здания, с ночи из квартиры, откуда выбросилась девушка, доносился женский плач. Было слышно, как разгорелся скандал, потом жильцы дома услышали грохот, а когда посмотрели вниз, увидели лежащее на асфальте тело.

Между тем, кка сообщает Sputnil.az, установлена личность девушки — это Велиева Наргиз Ровшан гызы, 2000 года рождения. По полученным данным, девушка не проживала по указанному адресу. Согласно версии следствия, в квартире Велиева находилась не одна. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению человека, который находился в квартире вместе с Велиевой незадолго до ее смерти.

Говорить о том, что имеет место самоубийство, следователи пока не спешат. Не исключено, что Велиеву могли и вытолкнуть.

Расследование по факту продолжается.

Minval.az