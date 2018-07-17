В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу жителя Агдашского района Джавада Ибрагимова (1983 года рождения), обвиняемого по статье 120.2.4 («Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса АР, сообщает 1news.az. Суд проходил под председательством судьи Эльдара Исмайлова. Подсудимый был признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела 11 января этого года сотрудники 28-го отделения Управления полиции Ясамальского района Баку обнаружили на территории жилого массива «Ганлы-Гель» тело Нигяр Намазовой (1958 года рождения).

Члены семьи Намазовой утверждали, что женщина умерла, ударившись головой при падении. Тем не менее, проведенная по делу судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина погибла не от удара об пол, а от нанесенных ей многочисленных травм.

Следствие установило, что женщину убил ранее судимый зять Джавад Ибрагимов, проживавший с ней в одном доме. На допросе мужчина заявил, что убил тещу из-за якобы сделанного ей непристойного предложения: «Теща предложила мне заняться сексом. Из-за этого я избил ее, но убивать не хотел».

Но следствие и суд опровергли эту клевету на покойную. Установлено, что Дж.Ибрагимов регулярно избивал тещу, страдающую эпилепсией. Причем, несколько раз женщина от побоев теряла сознание. Убийство же было совершено Ибрагимовым на глазах малолетнего сына Джамала – мужчина кулаками и пинками просто забил тещу до смерти.

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