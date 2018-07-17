Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана приступил к подготовке генерального плана города Баку.

«Для организации данного процесса в соответствии с мировыми стандартами, а также с целью использования передового международного опыта, комитет привлекает к сотрудничеству The Boston Consulting Group (BCG). Это одна из трех самых авторитетных стратегических консалтинговых компаний в мире, называемых «Большой тройкой», — отмечается в сообщении комитета.

Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа. На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.

После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.

Minval.az