Центральный Банк исполнил мероприятия по стратегической дорожной карте на 69%

С 2020 года в Азербайджане будет применен полный переход на режим плавающего курса.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете по мониторингу и оценке «Ситуация в связи с исполнением Стратегической Дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электричество и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджанской Республике» за 2017 год.

Мониторинг и оценка проводились Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В документе отмечается, что Центробанк частично исполнил мероприятия, предусмотренные на 2017 год в связи с подготовкой плана мероприятий о замене импорта в потребительской корзине для полного перехода на плавающий курс.

В отчете отмечается, что Центральный Банк должен начать исполнять план мероприятий на этот год в связи с полным переходом на плавающий курс. С 2020 года ЦБ должен обеспечить полный переход на плавающий курс.

Отметим, Центральный Банк на 69% исполнил мероприятия, предусмотренные «Стратегической дорожной картой по перспективе национальной экономики» на 2017 год.

Minval.az