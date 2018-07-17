Азербайджан является надежным поставщиком и источником энергетической безопасности для стран, импортирующих энергоресурсы.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Министр подчеркнул, что сегодня регион Каспийского моря превратился в энергетический хаб.

В своем выступлении министр рассказал об нефтегазовых месторождениях, которые в настоящее время эксплуатируются в Азербайджане, и об объемах потребления нефти и газа, пишет Репорт.

Он затронул нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), по которому транспортируется не только азербайджанская нефть, но и углеводородные ресурсы Казахстана: «Доходы от экспорта нефти направлены на развитие социальной инфраструктуры и человеческого капитала».

Говоря о проекте «Шахдениз», Шахбазов сказал, что после 2007 года Азербайджан стал экспортером газа: «Сегодня проект Южного газового коридора стал реальностью. Проект способен изменить региональную энергетическую карту. Он повышает значение Азербайджана для Европы».

По его словам, за последние 20 лет в нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 95 млрд долларов, большая часть суммы инвестирована иностранными компаниями: «Разработка новых месторождений и реализация существующих проектов приведут к новым инвестициям».

Minval.az