В связи с событиями в Гяндже 16 июля были арестованы еще четыре человека — Джейхун Гурбанов, Вугар Аллахвердиев, Ульви Гасанов и Алим Юсифов, сообщили Minval.az в правоохранительных органах.

Согласно информации, арестованные обвиняются в планировании и организации в Гяндже теракта и беспорядков.

Арестованный Джейхун Алекпер оглу Гурбанов обвиняется в слежке за главой ИВ Гянджи Эльмаром Велиевым и другими лицами, против которых в будущем готовились теракты, с дальнейшей передачей этой информации Юнису Сафарову.

Следует отметить, что Джейхун Гурбанов приходится близким родственником Юнису Сафарову.

Другие арестованные Вугар Рауф оглу Аллахвердиев и Ульви Саледдин оглу Гасанов являются активными участниками событий в Гяндже, произошедших 10 июля.

Четвертый арестованный Алим Вахид оглу Юсифов, который организовал приезд в Гянджу нескольких криминальных лиц из Шамкирского района для участия в массовых беспорядках.

Minval.az