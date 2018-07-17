«Гянджа всегда находится в центре нашего внимания. Потому что Гянджа — город имама Хусейна (а). Последние события в Гяндже нас очень огорчили. Мы расцениваем эти события как теракт».

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде на совещании, проведенном в Гяндже, в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже, организованном при содействии УМК.

«Это продуманная провокация против стабильности и мира в стране, государства и государственных деятелей. В этой провокации замешаны соседние государства, в частности, Армения, ее приспешники и помощники», — добавил А.Пашазаде (цитата по Репорт»).

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