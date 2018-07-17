Сегодня в социальной сети Фейсбук активно обсуждается фотография, сделанная пользователем Пярвизом Багировым: пожилая женщина с загипсованной рукой подметает улицу около бизнес-центра Ландмарка.

Фотография эта имела эффект разорвавшейся бомбы: сотни комментариев пользователей, сожалеющих бедственному положению подметальщицы, поступали многочисленные предложения помощи, а также шквал негодования и возмущения в адрес городских властей, с попустительства которых на вакансиях уборщиков работают пожилые люди с проблемным здоровьем.

Среди комментаторов оказались и люди, знающие эту женщину лично: ее зовут Неля Ахвердиева, ранее она работала на обувной фабрике, находившейся рядом с Ландмарком. У Нели была квартира в пос. Ахмедлы, но ее заняли беженцы. Женщине этой помогали и с жильем, и с питанием, и с одеждой, и с лечением (она страдает от заболевания печени). Ей помогли восстановить документы, даже наняли юриста для решения квартирного вопроса. Но она все равно продолжала жить в здании на тот момент уже не работающей фабрики и подметала все вокруг. Продолжает подметать и по сей день.

После появления этого фото в сети, сотрудники местных СМИ обратились в районную ИВ с вопросом – почему женщина с такой серьезной травмой выполняет обязанности дворника? В ИВ ответили, что она это делает по собственному желанию, так как ей уже говорили об отсутствии необходимости ее труда во время травмы и лечения. Но женщина проявляет стойкое упрямство и продолжает работать как ни в чем ни бывало.

ПОЧЕМУ ДВОРНИК – ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАРЫЙ?

На самом деле, проблема, о которой идет речь, очень серьезная. Неоднократно многие из нас задавали себе вопрос: почему на улицах Баку работают в основном старые люди? Почему непосильным трудом, связанным с уборкой общественных мест — в любую погоду — должны заниматься граждане, перешагнувшие планку пенсионного возраста? В ответ на этот вопрос можно перечислить несколько социальных факторов:

— чаще всего дворники на улицах города — беженцы или вынужденные переселенцы, которым нужна была в свое время городская прописка,

— нехватка пенсионных денег на жизнь,

— помощь неустроенным (больным) детям,

— одиночество, которое окрашивается частичной занятостью, приносящей хоть и мизерный, но заработок.

Да, в большинстве случаев в Баку на вакансиях дворников работают беженцы и вынужденные переселенцы, которые получают за свой труд не только денежную компенсацию (ибо зарплатой сумму, в которую государство «оценивает» этот труд просто язык не поворачивается назвать), но и за городскую прописку в общежитиях. Стоит отметить, что в марте 2018 года дворникам – как и другим сотрудникам госсектора — зарплата была повышена на 20 манатов, но, тем не менее, от этого им жить легче не стало, особенно с учетом возрастных критериев, когда нужно нормально питаться, больше отдыхать и постоянно следить за здоровьем. Теперь максимальная сумма оклада дворника в Баку составляет вместе с надбавкой 145 манатов. Мы не знаем, пользуются ли дворники в Азербайджане какими-то социальными льготами.

Мы поинтересовались размером зарплаты уборщиков территорий в государствах Евросоюза. Дворники Германии получают больше всех: от 2000 до 4500 евро. Во Франции представитель данной профессии получает чуть меньше – от 1500 до 3000 евро. В Польше средний уровень заработных плат значительно ниже и составляет около 1000 евро в месяц.

Даже в Латвии, одной из наиболее экономически слабо развитых стран Европы, средняя заработная плата уборщика территории составляет 500 евро в месяц.

Кроме того, в странах ЕС госсредства затрачиваются на обучение сотрудников «метлы и ведра», на создание благоустроенных зон для расположения как самих сотрудников, так и их трудового инвентаря, в зонах этих соблюдается строгий санитарный и медицинский контроль. Да, конечно же, возраст в этом случае не проблема и в ЕС, особенно, если человек сам изъявляет желание потрудиться на благо родного города. Но обязательное условие: справка о состоянии здоровья. Кроме того, как сотрудники муниципалитетов, дворники и уборщики имеют обязательную медицинскую страховку и право на бесплатные юридические консультации.

Таким образом, мы видим, что представители данной профессии в странах ЕС имеют вполне достойный постоянный доход и пакет гражданских прав — в отличии от их коллег в благополучном богатом Азербайджане.

А потому неудивительно, что на улицах Баку можно встретить не только дворников с загипсованной рукой, но и хромых, и косых в том числе. А потому и взятки с них гладки: человеку платят мизер, что с него требовать за такой мизер? Вот именно, что ничего, а какая оплата — такая и работа.

А что касается «прав», то тут вообще без вариантов: во время знойного апокалипсиса, который держал раскаленной рукой за горло жителей Баку в течении недели, всем дворникам пригрозили увольнением, если те не выйдут на работу (хотя согласно законодательству, работа на открытом воздухе при температуре 40 градусов по Цельсию строго запрещена). «Никто не говорит вам – метите на солнце, подметайте в тени. Не расплавитесь» — вот документальный ответ чиновников ЖКХ.

Как говорится, no comment…..

Яна Мадатова

Minval.az