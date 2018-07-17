МВД России предлагает выдавать вид на жительство иностранцам, родившимся в СССР, в упрощенном порядке, передает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя главы МВД России Александра Горового.

«Прорабатывая поручение президента, мы предлагаем: иностранным гражданам, имеющим в России близких родственников или рожденных на территории РСФСР и состоящих в советском гражданстве, выдавать вид на жительство, минуя стадию получения РВП», — пояснил Горовой.

Кроме того, проект предполагает без условия временного проживания выдавать вид на жительство высококвалифицированным специалистам из-за рубежа, осуществляющим в России деятельность не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением.

По словам Горового, министерство готово к 31 августа внести данный законопроект в правительство.

Напомним, в конце июня на сайте Кремля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления вида на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в России.

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