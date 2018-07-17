18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 29-34°, в Баку ночью 24-26°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 18 июля температура воды в море составит 26-27 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) подует слабый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 27-28 градусов.

18 июля в районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 11-16°, днем 22-27° тепла.

Minval.az