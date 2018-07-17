Президент Азербайджана Ильхам Алиевподписал закон о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений.

Изменение связано с повышением штрафа в отношении пешеходов, сроком проведения техосмотра транспортных средств.

Так, согласно пункту 2 статьи 338 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами и другими участниками дорожного движения) кодекса, переход пешеходами проезжей части дороги, железнодорожного переезда в неустановленном месте предусматривает штраф в размере 20 манатов, пишет Репорт.

В дополнении к статье отмечается, что за переход пешеходом проезжей части дороги с установленной скоростью 80 км/ч и выше в неустановленном месте применяется штраф в размере 40 манатов.

Другое изменение вносится в статью 339 (Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств, их технического осмотра, выдачи документов об исправности транспортных средств и водительских удостоверений и взимания штрафа).

Согласно изменению в часть «Примечание» статьи, если лицо привлекается к административной ответственности за управление транспортным средством без госрегистрации и прохождения техосмотра, в таком случае он должен провести госрегистрацию и техосмотр транспортного средства в течение 20 дней. За этот период лицо не привлекается повторно к административной ответственности за это же деяние. До сих пор этот срок составлял 10 дней.

Minval.az