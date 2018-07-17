Что ждут жители Баку от и.о. главы Исполнительной власти города



Вчера в СМИ появилась новость о том, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Эльдар Азизов назначен на должность первого заместителя главы ИВ города Баку. Азизов ранее возглавлял ИВ Сумгаита, Гянджи, Сабаильского района столицы. Вопрос его назначения главой Бакинской мэрии — лишь дело времени, отмечают источники «Минвала».

БИОГРАФИЯ

Азизов Эльдар Азиз оглу родился 28 июня 1957 года в городе Баку.

В 1979 году с отличием окончил исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета имени С.М.Кирова. Начиная с того же года, занимал разные ответственные должности в Центральном Комитете Комсомола Азербайджана. С 1984 года работал первым секретарем районного комсомольского комитета 26 Бакинских Комиссаров, с 1987 года — первым секретарем Бакинского городского комитета. С 1989 года был избран секретарем Центрального Комитета Комсомола Азербайджана. С 1991 года работал секретарем Центрального Комитета Союза Молодежи Азербайджана. В 1998 году назначен руководителем отдела международных отношений в Центральной Избирательной Комиссии Азербайджанской Республики, с 1999 года – первым заместителем председателя департамента внешних связей и инвестиционных программ Исполнительной власти города Баку. В марте 2000 года назначен заместителем Главы исполнительной Власти города Баку, с июня того же года — главой Исполнительной Власти Низаминского района города Баку.

В 2003-2011 годах был главой Исполнительной Власти города Гянджа, в 2011-2015 годах главой Исполнительной Власти города Сумгаит.

С сентября 2015 года является главой Исполнительной Власти Сабаильского района города Баку.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики, неоднократно избирался депутатом Бакинского городского совета депутатов.

В 1980 году был награжден Орденом «Знак Почёта» президиумом Верховного Совета СССР. Является Членом Союза Журналистов, Почётным Членом Союза Архитекторов Азербайджана, автором книги «Дифаи» и более 200 статей.

Женат, имеет 2 детей.

С тех пор, как Гаджибала Абуталыбов покинул должность главы Исполнительно Власти Баку, жители строили предположения – кто именно займет этот ответственный пост. Не секрет, что в кулуарных разговорах имя Эльдара Азизова тоже озвучивалось, а потому для многих не новость, что и.о. главы ИВ Баку назначен именно он.

В печальную почти 20-летнюю бытность Г. Абуталыбова на должности главы ИВ Баку жители постоянно жаловались на отсутствие здравого смысла у вышеуказанного чиновника, что служило поводом для многочисленных критических статей в СМИ и гневных постов в социальных сетях. Но глас народный разбивался словно о каменную стену: Абуталыбов был непробиваем как кевларовый бронежилет. Во времена его «правления» было снесено множество старинных домов в центре города (в том числе и зданий, внесенных в реестр памятников архитектуры), вырублено огромное количество деревьев. В ИВ Баку «закрывали глаза» на незаконные постройки и прочий беспредел в строительной сфере, а Г. Абуталыбов тем временем не уставал эпатировать публику своими «талантами».

После появления в СМИ новости о назначении Э. Азизова и.о. главы ИВ Баку, эта тема масштабно обсуждалась в соцсетях. Согласно многочисленным комментариям, большинство граждан страны выражали радость и отзывались об Эльдаре Азизове как о компетентном и грамотном руководителе, как о порядочном человеке, способным ликвидировать печальные огрехи периода правления бывшего мэра. Впрочем, были и другие комментарии: разрешение на отстрел бездомных собак ( это вызвало большой негативный резонанс в обществе), снятие многолетнего зеленого плюща с административного здания в Сумгаите, а также любовь к выпечке многометровых тортов.

Отмечались особенно болезненные вопросы, на которые, по мнению жителей города, должен обратить внимание Э. Азизов в первую очередь, а именно:

— на наличие под жилыми зданиями в центре города ночных пабов, дискотек, караоке клубов, заведений развратного характера, работающих беспрепятственно и бесперебойно,

— на снос исторических зданий в центре Баку,

— на незаконные постройки в виде 2-х и 3-х этажей (мансард) на крышах домов, где подобные пристройки незаконны и нелепы, а так же балконов, портящих внешний вид здания и угрожающих самому строению в целом,

— на вырубку зеленых насаждений,

— на проблему мусора,

— на бескровное и гуманное решение проблемы отлова бездомных животных.

Не секрет, что бывший глава ИВ Баку оставил город с грузом вышеперечисленных проблем, и согласно мнению многих госчиновников, они «нерешаемы». Но на самом деле, если подход к их решению будет комплексным и грамотным, если работать в команде будут высококвалифицированные специалисты, а не протекционированные родственники или земляки, и главное — если средства, выделяемые государством, будут тратиться по назначению, то со всеми этими бедами можно легко справиться.

Мы искренне надеемся на то, что Эльдар Азизов учтет все пожелания жителей столицыи начнет работать по совершенно новому принципу – на прогресс и цивилизацию, а не на регресс, коррупцию и упадок.

Яна Мадатова

Minval.az