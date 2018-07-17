В январе-июне текущего года Азербайджан посетили 1325,0 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 10,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным, граждане России составили 30,5% туристов, Грузии — 21,1%, Ирана – 11,1%, Турции – 10,8%, ОАЭ – 3,6%, Ирака — 2,1%, Украины – 2,0%, из других стран – 18,7%, лица без гражданства – 0,1%. На мужчин пришлось 68,5%, на женщин –31,5% туристов.

В январе в Азербайджан прибыло 14,1% иностранцев и лиц без гражданства, в феврале – 12,5%, в марте – 20,9%, в апреле – 16,5%, в мае – 15,7%, в июне – 20,3%.

По сравнению с январем-июнем прошлого года число прибывших из Кувейта туристов возросло в 5,1 раза, Саудовской Аравии – в 3,5 раза, Бахрейна – в 2,6 раза, Катара – в 2,1 раза, Омана – в 1,6 раза, Ирака – на 44,3%, из ОАЭ – 8,8%. Число туристов из Ирана снизилось на 18,8%. Общее число прибывших из стран Залива туристов возросло на 4,9%, до 276,6 тыс. человек. В целом, каждый пятый турист в Азербайджан прибывает из стран Залива.

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 6,3%, до 53,5 тыс., СНГ – на 7,5%, до 478,3 тыс. человек.

Minval.az