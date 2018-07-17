Академическая библиотека — место, где редко случаются громкие политические события. Подсознательно в ее залах ждешь разговоров приглушенными голосами, обсуждения сугубо научных проблем в узком кругу посвященных…

Но 16 июля стереотипы были сломаны. В Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана состоялась презентация документального фильма «Иреван: воспоминания и признания», созданного общественным объединением «Научные исследования» Азербайджана и Советом поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики.

Выступая на презентации фильма, руководитель общественного объединения «Научные исследования» Тельман Гасымов подчеркнул: ученые-историки провели огромную работу, предоставив множество материалов, отражающих подлинную историю Иревана как азербайджанского, тюркского города. К сожалению, использовать удалось далеко не все: международные стандарты документального кино требуют уложиться в полчаса, авторам фильма с трудом удалось «вместить» свой рассказ в 40 минут.

Здесь, пожалуй, нужно небольшое отступление. В последние годы в нашей стране в полный голос заговорили о подлинной истории Иревана и о том, с каким варварством власти еще советской Армении уничтожат ценнейшие памятники истории и архитектуры, которые свидетельствовали б азербайджанском прошлом этого города. Выступление Президента Ильхама Алиева на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), его заявление: «Должен отметить, что мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. И это должно быть направлением нашей дальнейшей деятельности, как мы и сегодня проводим работу в этом направлении. Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезурский и Гёйчинский махалы. Это должны знать и молодое поколение, и весь мир», — вывело обсуждение подлиннной истории Иревана на новый уровень.

Однако, как показывает практика, такая актуальность темы и даже обилие исторического материала порой играет с авторами документальных лент злую шутку. В таком случае велик риск и повторять в очередной раз уже известные зрителям факты, и «утонуть» в деталях, доказательствах и документах.

Но авторы фильма «Иреван: воспоминания и признания» избегают этих (и многих других) ловушек. Лента избежала не только «затянутости» — фильм не «перегружен» сугубо «академической» информацией. Это — перенесенный на экран емкий и выразительный рассказ о том, как безжалостно уничтожали все, что свидетельствовало об истинной истории Иревана.

Уже потом, выступая на презентации, Фатима ханум Акташ, потомок Иреванских ханов, приехавшая на презентацию фильма из Голландии, где она сегодня проживает, признала: в фильме прозвучали сокровенные воспоминания ее предков. Госпожа Акташ заверила, что этот фильм будет представлен на одном из авторитетных фестивалей документального кино в Нидерландах.

Конечно, в фильме много свидетельств, скажем так, «большой истории». Это и «дипломатическая переписка» АДР о переговорах с представителями Армении, в ходе которых ей и был передан Иреван, и картины российских художников-баталистов, запечатлевшие Иреван таким, каким он был на момент штурма его крепости войсками генерала Паскевича. Рассказывается в фильме о том, как были уничтожены иреванские мечети, великолепная крепость, дома азербайджанской знати, даже бани-хаммамы.

Впрочем, намеренно воздержимся от пересказа фильма. Потому что этот пересказ не в состоянии передать ни звучащей на втором плане музыки, ни прекрасно выстроенного видеоряда, где присутствуют и исторические фотографии, и съемки на улицах современного Еревана, и многое другое.

В своем выступлении Тельман Гасымов особо подчеркнул: в фильме об этом рассказывают представители армянской стороны: простые жители Иревана, историки, гиды-экскурсоводы…Их рассказы звучат на армянском языке, снабженные переводом в виде субтитров. Не азербайджанские историки, а сегодняшние жители Иревана, ставшего Ереваном, рассказывают, что когда-то в этом районе жили азербайджанцы, что ом, в котором сегодня живут три семьи —это перестроенное здание бывшей мечети, а другой дом дед, перебравшись из Ирана, купил у азербайджанцев…Рассказывают о том, что на месте сегодняшних городских кварталов когда-то росли знаменитые сады, от которых сегодня остались лишь клочки, и старик-садовник сетует: зачем надо было их вырубать? И именно эта черта придает фильму ошеломляющую, шокирующую для многих убедительность. Ту убедительность, которая сегодня так необходима для того, чтобы довести и до мировой общественности, и до аудитории самой же Армении правдивую информацию об истории тех земель, на которых располагалось азербайджанское Эриванское ханство и где сегодня создана современная Армения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az