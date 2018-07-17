В автомобильном тоннеле на проспекте Зии Буньятова будет ограничено движение.

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, в ночь с 17 на 18 июля в автомобильном тоннеле на участке после пресечения проспекта Зии Буньятова и дороги Беюк Шор (перед Baku Steel Company) будут проводиться работы по обновлению вышедшей из строя системы освещения.

Согласно полученной информации, в связи с проводимыми работами ночью с 01:00 до 04:00 движение автотранспортных средств в части тоннеля по направлению к станции метро “»Кероглу» будет ограничено и перенаправлено на боковые дороги: «Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приносит свои извинения из-за причиненных временных неудобств и просит граждан отнестись к проводимым работам с пониманием».

Minval.az