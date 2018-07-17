Выдача удостоверений личности нового образца в Азербайджане начнется с 1 сентября 2018 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законодательстве.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, ранее предполагалось, что удостоверения личности нового образца начнут выдаваться с 1 января 2019 года.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана 5 декабря в рамках телекоммуникационной выставки Bakutel2017 презентовало удостоверения личности для граждан страны нового образца. Одна из отличительных особенностей новых удостоверений является то, что чип, встроенный в документ будет включать и электронную подпись. Это позволит гражданам страны получить свободный доступ к порталу «Электронное правительство».

Глава ведомства Рамин Гулузаде на презентации отметил, что соответствующая инфраструктура для выдачи удостоверений личности нового образца уже готова.

Minval.az