Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговом кодексе, определяющие объем алкогольных напитков и количество табачных изделий, ввозимых в страну физическими лицами для личного пользования и освобождаемых от уплаты акцизов.

Согласно поправкам, объем алкогольных напитков, ввозимых физическими лицами в Азербайджан для личного пользования и освобождаемых от уплаты акцизного налога, снижена с 3 литров до 1,5 литров на человека (снижение в 2 раза), количество табачных изделий — с 600 единиц до 200 единиц (снижение в 3 раза).

Ранее министр финансов Самир Шарифов заявил, что сокращение норм допустимого ввоза обеспечит дополнительные поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета и в виде госпошлин.

Minval.az