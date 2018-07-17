Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 43 548,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 38 036,1 млн долларов или 87,34% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 512,7 млн долларов или 12,66% — Центробанка Азербайджана.

Во втором квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 409,1 млн долларов или 0,95%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 404,4 млн долларов или 1,07%, ЦБА – 4,7 млн долларов или 0,09%.

Объем валютных резервов вырос на 3 793,8 млн долларов или 9,54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 3 245,2 млн долларов или 9,33%, ЦБА — 548,6 млн долларов или 11,05%.

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