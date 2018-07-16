Европейский союз (ЕС) имеет твердую позицию в отношении территориальной целостности стран «Восточного партнерства».

Как передает Тренд, об этом сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Это важный день, чтобы подтвердить то, что было подчеркнуто всеми министрами сегодня: у Европейского союза твердая консолидированная позиция в отношении территориальной целостности и суверенитета наших восточных партнеров», — добавила она.

Могерини отметила, что ЕС видит явный прогресс в своих отношениях со всеми шестью странами -партнерами в рамках «Восточного партнёрства».

«Мы тесно сотрудничаем с каждой из стран для реализации решений, которые были приняты в рамках выполнения 20 конкретных до 2020 года», — сказала она.

В частности, Могерини отметила, что ЕС и Азербайджан парафировали приоритеты партнерства на прошлой неделе с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

«Восточное партнерство» — запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью странами — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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