Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда знаний.
Как сообщает Minval.az, членами Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджанской Республики назначены следующие лица:
Гасанов Али Мухаммедали оглу — помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам-заведующий отделом
Байрамов Джейхун Азиз оглу – министр образования Азербайджанской Республики
Гараев Абульфаз Мурсал оглу – министр культуры Азербайджанской Республики
Рагимов Азад Ариф оглу – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Гусейнова Хиджран Кямран гызы — председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу — председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами
Амашов Афлатун Ахмед оглу — Председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса