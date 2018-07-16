Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда знаний.

Как сообщает Minval.az, членами Попечительского совета Фонда знаний при Президенте Азербайджанской Республики назначены следующие лица:

Гасанов Али Мухаммедали оглу — помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам-заведующий отделом

Байрамов Джейхун Азиз оглу – министр образования Азербайджанской Республики

Гараев Абульфаз Мурсал оглу – министр культуры Азербайджанской Республики

Рагимов Азад Ариф оглу – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Гусейнова Хиджран Кямран гызы — председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу — председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами

Амашов Афлатун Ахмед оглу — Председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса

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