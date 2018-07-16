«Для выявления причины оседания участка дороги на улице Джалила Мамедгулузаде Насиминского района со стороны соответствующих структур ведутся геолого-разведочные работы».

Как сообщает АПА, глава пресс-службы и начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил, что согласно первичной информации, на просевшем участке дороги на глубине 5-6 метров была обнаружена железобетонная конструкция.

«Отметим, что в 2012 году на указанной территории был выделен участок для строительства станции метро. По причине того, что проходящая через территорию основная дорога закрыта в связи со строительными работами, указанная альтернативная дорога временно была проложена в 2013 году. В настоящее время в расследовании по факту принимают участие и представители ЗАО «Бакметрополитен». Дополнительная информация будет предоставлена позже», — сказал Б.Мамедов.

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