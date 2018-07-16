За незаконное ведение строительства в Баку арестован глава жилищно-строительного кооператива MTK «Fidan» Али Шукюров.

В совместном заявлении Госкомитета по градостроительству и архитектуре и Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что 12 июля 2018 года сотрудники госкомитета провели осмотр территории, расположенной по ул.Джавадхан 68А, Насиминского района Баку. Осмотр был проведен на основе жалоб жителей. В ходе осмотра территории было выявлено, что MTK «Fidan» приступила к подготовительным строительным работам 16-этажного дома перед жилой пятиэтажкой.

«Было выявлено, что представленные кооперативом документы не отвечают требованиям закона о градостроительстве. В связи с этим в Исполнительную власть Баку было направлено обязательное к исполнению указание об отказе в разрешении на строительство. В тоже время с целью изучения фактов правонарушения было направлено соответствующее обращение в Генпрокуратуру Азербайджана.

«Предварительное расследования показало, что владелец MTK «Fidan» Али Шукюров, нарушив существующее законодательство, без права собственности и аренды с 1 июля 2018 года приступил к рытью котлована под жилищное строительство 16-этажного дома, незаконно оградив забором территорию в 0,1182 га. В отношение А.Шукюрова возбуждено уголовное по подозрению в преступном сговоре с другими лицами для получения выгоды. Согласно решению суда в отношении А.Шукюров принята мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.

Minval.az